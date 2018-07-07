Стал известен стартовый состав сборной Хорватии на матч с Россией

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Стал известен стартовый состав сборной Хорватии на матч с Россией

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич определился со стартовым составом своей команды на четвертьфинальный матч ЧМ-2018 против России.

Так, с первых минут на поле сочинского стадиона "Фишт" выйдут Субашич, Врсалько, Ловрен, Вида, Стринич, Модрич, Ракитич, Ребич, Крамарич, Перишич и Манджукич.

Напомним, что матч стартует в 21:00 по московскому времени.  

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