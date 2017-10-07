Стал известен стартовый состав сборной России на матч с Южной Кореей

Тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым определился со стартовым составом команды на товарищеский матч против Южной Кореи.

Так, с первых минут на поле выйдут Игорь Акинфеев, Виктор Васин, Фёдор Кудряшов, Георгий Джикия, Далер Кузяев, Алексей Миранчук, Александр Ерохин, Александр Самедов, Юрий Жирков, Александр Кокорин и Фёдор Смолов.

Напомним, что матч Россия - Южная Корея начнётся в 17:00 по московскому времени. С анонсом этой встречи Вы можете ознакомиться здесь. | http://soccernews.ru