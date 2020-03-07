Стал известен топ футболистов, с которыми больше всего хотят переспать женщины

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Стал известен топ футболистов, с которыми больше всего хотят переспать женщины

Опубликован рейтинг футболистов, с которыми больше всего хотят переспать девушки. Результаты опроса опубликовало издание The Sun.

В опросе участвовали 1324 девушки.

Первым в списке стал 44-летний экс-капитан сборной Англии, "МЮ" и "Реала" Дэвид Бекхэм, за которого проголосовали 21,2% опрошенных женщин.

На втором месте расположился голкипер "Тоттенхэма" Пауло Гассанига, третьим стал хавбек "Челси" Рубен Лофтус-Чик.

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду занял в рейтинге 8-е место, а капитан "Барселоны" Лионель Месси расположился строчкой ниже.

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