Стал известен второй кандидат на пост главного тренера "Локомотива"

СМИ узнали имена обоих тренеров, которые могут заменить Марко Николича в "Локомотиве".

Ранее сообщалось, что первый кандидат - это бывший наставник "Спартака" Доменико Тедеско.

Также в шорт-листе "железнодорожников" фигурирует Роберт Клаус из "Нюрнберга", выступающего во второй Бундеслиге.

На приглашении 36-летнего специалиста настаивает руководитель "Локо" по спорту и развитию Ральф Рангник.

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