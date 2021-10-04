Стал известен второй кандидат на пост главного тренера "Локомотива"

Теги локомотив москвамарко николичдоменико тедескороберт клаусфк нюрнберг

Стал известен второй кандидат на пост главного тренера "Локомотива"

СМИ узнали имена обоих тренеров, которые могут заменить Марко Николича в "Локомотиве".

Ранее сообщалось, что первый кандидат - это бывший наставник "Спартака" Доменико Тедеско.

Также в шорт-листе "железнодорожников" фигурирует Роберт Клаус из "Нюрнберга", выступающего во второй Бундеслиге.

На приглашении 36-летнего специалиста настаивает руководитель "Локо" по спорту и развитию Ральф Рангник.

Не пропустите: Николича зовут в клуб Серии А. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Хабиб выложил фото с Погба с грозной подписью

Хабиб выложил фото с Погба с грозной подписью

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Арминия Билефельд Арминия Билефельд 32 64
2 Штутгарт Штутгарт 32 55
3 Гамбург Гамбург 32 54
4 Хайденхайм Хайденхайм 32 52
5 Дармштадт 98 Дармштадт 98 32 46
6 Бохум Бохум 32 45
7 Ганновер 96 Ганновер 96 32 45
8 Гройтер Фюрт Гройтер Фюрт 32 43
9 Хольштайн Киль Хольштайн Киль 32 42
10 Ян Регенсбург Ян Регенсбург 32 42
11 Эрцгебирге Ауе Эрцгебирге Ауе 32 41
12 Зандхаузен Зандхаузен 32 40
13 Санкт-Паули Санкт-Паули 32 38
14 Оснабрюк Оснабрюк 32 36
15 ФК Нюрнберг ФК Нюрнберг 32 36
16 Карлсруэ СК Карлсруэ СК 32 33
17 Вехен Висбаден Вехен Висбаден 32 31
18 Динамо Дрезден Динамо Дрезден 32 28
Полная таблица

топ-5 тегов