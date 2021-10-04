Стал известен второй кандидат на пост главного тренера "Локомотива"
СМИ узнали имена обоих тренеров, которые могут заменить Марко Николича в "Локомотиве".
Ранее сообщалось, что первый кандидат - это бывший наставник "Спартака" Доменико Тедеско.
Также в шорт-листе "железнодорожников" фигурирует Роберт Клаус из "Нюрнберга", выступающего во второй Бундеслиге.
На приглашении 36-летнего специалиста настаивает руководитель "Локо" по спорту и развитию Ральф Рангник.
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