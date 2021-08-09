Стал известнен оклад Клаудиньо в "Зените"

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Стал известнен оклад Клаудиньо в "Зените"Фото: инстаграм сборной Бразилии/Автор неизвестен

Агент Антон Смирнов, представитель голкипера "Байера" Андрея Лунева, в своем телеграм-канале назвал оклад бразильского хавбека Клаудиньо в "Зените".

По информации источника, в стане чемпионов России футболист будет получать 1.7 миллиона евро чистыми.

Напомним, что в воскресенье "Зенит" объявил, что договорился о переходе бразильца с "Ред Булл Брагантино". Ожидается, что футболист прилетит в Россию в четверг.

Клаудиньо сыграл за "Брагантино" 126 матчей, в которых забил 32 гола и отдал 25 голевых передач.

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