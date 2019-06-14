Стал известно, когда Кокорин и Мамаев смогут подать прошение об УДО

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Стал известно, когда Кокорин и Мамаев смогут подать прошение об УДО
Нападающий "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев смогу подать прошение об условно-досрочном освобождении после того, как их этапируют в колонию общего режима.

"Условно-досрочное освобождение может быть применено после фактического отбытия трети срока назначенного наказания за преступление средней тяжести, но не ранее чем через полгода после фактического отбытия наказания.

С учетом того, что фигурантам дела назначили наказания в виде 1 года 5 месяцев и 1 года 6 месяцев, треть назначенного срока уже прошла. Фактический срок отбывания подразумевает и срок нахождения под стражей, зачтенный в срок приговора", – сообщил источник в Федеральной службе исполнения наказаний.

Так как футболисты ранее содержались в СИЗО, то каждый день под стражей засчитан им как полтора дня в колонии. Таким образом, прибыв в колонию они имеют право на подачу УДО. При этом администрация колонии может дать рекомендацию о применении или неприменении к ним УДО.

Не пропустите: Названы сроки выхода на свободу Мамаева и Кокорина. | http://soccernews.ru
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