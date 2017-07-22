"Сталь" одолела "Черноморец", "Верес" и "Александрия" голов не забили

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"Сталь" одолела "Черноморец", "Верес" и "Александрия" голов не забили

В рамках второго тура чемпионата Украины состоялись два матча. "Черноморец" дома проиграл каменской "Стали", а "Верес" и "Александрия" расписали безголевую ничью.

"Черноморец" - "Сталь" - 0:1

Гол: Кузык, 74 - 0:1.

"Черноморец": Безрук, Зубейко, Азацкий, Рахманов, Норенков, Ковалец (Серденюк, 72), Политыло, Машнин (Каверин, 46), Мусолитин (Антонов, 58), Третьяков, Хобленко.

"Сталь": Пеньков, Тымчик, Даниелян, Грачев, Месхи (Якимив, 67), Михайличенко, Э. Малакян (Костенко, 88), Г. Малакян, Кузык, Мысик, Щебетун (Кныш, 55).


"Верес" - "Александрия" - 0:0

"Верес": Бандура, Адамюк, Ищенко, Борзенко, Симинин, Карасюк, Морозенко, Е.Пасич (Котляр, 78), Степанюк, Западня (Г.Пасич, 12), Грынь (Сергийчук, 66).

"Александрия": Панькив, Чеботаев, Гитченко, Басов, Бацула, Каленчук, Запорожан, Козак (Старенькый, 56), Грицук (Банада, 79), Полярус (Пономарь, 70), Ситало.

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2 Сталь Каменское 2 6
3 Шахтер Донецк 2 3
4 Олимпик Донецк 1 3
5 Верес Ровно 2 2
6 Карпаты Львов 1 1
7 Звезда Кропивницкий 1 1
8 Мариуполь 1 1
9 Александрия 2 1
10 Заря Луганск 1 0
11 Черноморец Одесса 2 0
12 Ворскла 1 0
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