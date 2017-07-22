"Сталь" одолела "Черноморец", "Верес" и "Александрия" голов не забили
В рамках второго тура чемпионата Украины состоялись два матча. "Черноморец" дома проиграл каменской "Стали", а "Верес" и "Александрия" расписали безголевую ничью.
"Черноморец" - "Сталь" - 0:1
Гол: Кузык, 74 - 0:1.
"Черноморец": Безрук, Зубейко, Азацкий, Рахманов, Норенков, Ковалец (Серденюк, 72), Политыло, Машнин (Каверин, 46), Мусолитин (Антонов, 58), Третьяков, Хобленко.
"Сталь": Пеньков, Тымчик, Даниелян, Грачев, Месхи (Якимив, 67), Михайличенко, Э. Малакян (Костенко, 88), Г. Малакян, Кузык, Мысик, Щебетун (Кныш, 55).
"Верес" - "Александрия" - 0:0
"Верес": Бандура, Адамюк, Ищенко, Борзенко, Симинин, Карасюк, Морозенко, Е.Пасич (Котляр, 78), Степанюк, Западня (Г.Пасич, 12), Грынь (Сергийчук, 66).
"Александрия": Панькив, Чеботаев, Гитченко, Басов, Бацула, Каленчук, Запорожан, Козак (Старенькый, 56), Грицук (Банада, 79), Полярус (Пономарь, 70), Ситало.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Динамо Киев
|2
|6
|2
|Сталь Каменское
|2
|6
|3
|Шахтер Донецк
|2
|3
|4
|Олимпик Донецк
|1
|3
|5
|Верес Ровно
|2
|2
|6
|Карпаты Львов
|1
|1
|7
|Звезда Кропивницкий
|1
|1
|8
|Мариуполь
|1
|1
|9
|Александрия
|2
|1
|10
|Заря Луганск
|1
|0
|11
|Черноморец Одесса
|2
|0
|12
|Ворскла
|1
|0