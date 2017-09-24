"Сталь" - "Олимпик" - 1:1, "Мариуполь" - "Александрия" - 1:1 (обзоры)

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"Сталь" - "Олимпик" - 1:1, "Мариуполь" - "Александрия" - 1:1 (обзоры)

Вашему вниманию представляются обзоры двух матчей десятого тура чемпионата Украины.

"Сталь" - "Олимпик" - 1:1

"Мариуполь" - "Александрия" - 1:1

Не пропустите: "Мариуполь" ушел от поражения в матче с "Александрией". | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Шахтер Донецк 10 25
2 Динамо Киев 9 23
3 Ворскла 10 18
4 Верес Ровно 10 16
5 Мариуполь 9 15
6 Олимпик Донецк 10 14
7 Заря Луганск 10 10
8 Александрия 10 8
9 Звезда Кропивницкий 10 8
10 Карпаты Львов 10 8
11 Сталь Каменское 10 7
12 Черноморец Одесса 10 6
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