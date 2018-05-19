"Сталь" отправляется в Первую лигу, "Черноморец" ожидает стыковых матчей
Представляем результаты заключительного тура чемпионата Украины.
"Александрия" - "Олимпик" 2:0
Голы: Грицук (пен), 55 - 1:0, Стецьков, 80 - 2:0
"Александрия": Рудик, Пашаев, Бабогло, Шендрик, Стецьков, Банада, Запорожан, Протасов (Шастал, 75), Грицук (Гранчар, 81), Старенький (Цуриков, 46), Ситало.
"Олимпик": Кичак, Снурицын, Щасливцев, Надирадзе (Единак, 68), Сондей, Тищенко (Кисиль, 68), Апостолюк, Хомутов, Е. Пасич, Цымбалюк, Балашов (Г. Балашов, 46).
Предупреждения: Пашаев, Протасов, Шендрик - Кичак, Пасич, Апостолюк, Щасливцев.
"Карпаты" - "Сталь" 3:0
Голы: Лебеденко, 37 - 1:0, Мякушко, 61 - 2:0, Швед, 78 - 3:0
"Карпаты": Шевченко, Гуцуляк, Федецкий, Лебеденко, Мирошниченко, Ди Франко, Голодюк (Клец, 73), Вербный, Швед, Ременюк (Варгас, 62), Мякушко.
"Сталь": Пеньков, Джонатан, Ощипко (Климчук, 54), Эберт, Якимив, Месхи, Г. Малакян (Задерака, 45+2), Копытов, Мысык, Кузык, Тиаго (Кныш, 70).
Предупреждения: Гуцуляк, Клец, Ди Франко - Ощипко, Джонатан.
Удаление: Джонатан, 89 (вторая желтая).
"Черноморец" – "Звезда" 1:0
Голы: Третьяков, 57 - 1:0
"Черноморец": Новак, Романюк, Смирнов, Жунич, Люлька, Бобко, Ориховский, Третьяков, Ковалец, Татарков (Чорний, 80), Гладкий (Штогрин, 88)
"Звезда": Паст, Полегенько, Братков, Гафаити (Загальский, 76), Збунь, Дришлюк, Гедж, Билоног, Ямполь, Чичиков (Кондраков, 64), Петров (Ходаковский, 64)
Предупреждения: Люлька, Романюк - Петров, Збунь, Гедж, Ямполь, Гафаити
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