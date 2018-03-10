"Сталь" переиграла "Звезду", "Александрия" и "Черноморец" победителя не выявили
Представляем результаты 23-го тура чемпионата Украины.
"Звезда" - "Сталь" 1:2
Голы: Кузык, 37 - 0:1, Джонатан, 45 - 0:2, Цюпа, 53 - 1:2
"Звезда": Паст, Маткобожик, Братков, Цюпа, Загальский, Дрышлюк (Рассадкин, 69), Гедж, Драченко, Кондраков (Прядун, 44), Ямполь (Кейта, 55), Билоног
"Сталь": Пеньков, Джонатан, Грачев, Даниелян, Ощипко, Якимив, Месхи (Хоцяновский, 76), Задерака (Нуриев, 90+2), Мысык, Кузык, Климчук (Копытов, 82)
Предупреждения: Гедж, Загальский, Братков - Месхи, Якимив, Джонатан, Мысык, Грачев.
"Александрия" — "Черноморец" 0:0
"Александрия": Панькив, Пашаев, Гитченко, Бухал, Бацула, Банада, Грицук, Полярус (Цуриков, 65), Пономарь (Шастал, 71), Протасов (Старенький, 46), Ситало.
"Черноморец": Новак, Зубейко, Мамаду (Смирнов, 39), Жунич, Люлька, Бамба, Бобко (Мусолитин, 46), Чорний, Татарков, Третьяков, Сильвио (Матяж, 71).
Предупреждения: Банада, Гитченко - Мамаду, Сильвио, Третьяков.
Удаление: Ситало, 73 (прямая красная карточка). | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|22
|51
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Ворскла
|22
|37
|4
|Заря Луганск
|22
|33
|5
|Верес Ровно
|22
|32
|6
|Мариуполь
|22
|32
|7
|Олимпик Донецк
|22
|28
|8
|Александрия
|22
|23
|9
|Звезда Кропивницкий
|22
|19
|10
|Карпаты Львов
|22
|19
|11
|Черноморец Одесса
|22
|18
|12
|Сталь Каменское
|22
|15