"Сталь" переиграла "Звезду", "Александрия" и "Черноморец" победителя не выявили

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"Сталь" переиграла "Звезду", "Александрия" и "Черноморец" победителя не выявили

Представляем результаты 23-го тура чемпионата Украины.

"Звезда" - "Сталь" 1:2

Голы: Кузык, 37 - 0:1, Джонатан, 45 - 0:2, Цюпа, 53 - 1:2

"Звезда": Паст, Маткобожик, Братков, Цюпа, Загальский, Дрышлюк (Рассадкин, 69), Гедж, Драченко, Кондраков (Прядун, 44), Ямполь (Кейта, 55), Билоног

"Сталь": Пеньков, Джонатан, Грачев, Даниелян, Ощипко, Якимив, Месхи (Хоцяновский, 76), Задерака (Нуриев, 90+2), Мысык, Кузык, Климчук (Копытов, 82)

Предупреждения: Гедж, Загальский, Братков - Месхи, Якимив, Джонатан, Мысык, Грачев.


"Александрия" — "Черноморец" 0:0

"Александрия": Панькив, Пашаев, Гитченко, Бухал, Бацула, Банада, Грицук, Полярус (Цуриков, 65), Пономарь (Шастал, 71), Протасов (Старенький, 46), Ситало.

"Черноморец": Новак, Зубейко, Мамаду (Смирнов, 39), Жунич, Люлька, Бамба, Бобко (Мусолитин, 46), Чорний, Татарков, Третьяков, Сильвио (Матяж, 71).

Предупреждения: Банада, Гитченко - Мамаду, Сильвио, Третьяков.

Удаление: Ситало, 73 (прямая красная карточка). | http://soccernews.ru

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