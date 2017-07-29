"Сталь" – "Шахтёр" - 1:2 (обзор)

Теги сталь каменскоешахтер донецк

"Сталь" – "Шахтёр" - 1:2 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча третьего тура чемпионата Украины между "Сталью" и "Шахтёром".

Не пропустите: "Шахтер" на последних минутах вырвал победу у "Стали". | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Динамо Киев 3 9
2 Шахтер Донецк 3 6
3 Сталь Каменское 3 6
4 Ворскла 3 6
5 Олимпик Донецк 2 4
6 Мариуполь 2 2
7 Верес Ровно 2 2
8 Звезда Кропивницкий 3 2
9 Заря Луганск 2 1
10 Александрия 2 1
11 Карпаты Львов 3 1
12 Черноморец Одесса 2 0
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