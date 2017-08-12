"Сталь" - "Ворскла" - 0:1, "Верес" - "Заря" - 0:1 (обзоры)

Теги сталь каменскоеворсклаверес ровнозаря луганск

"Сталь" - "Ворскла" - 0:1, "Верес" - "Заря" - 0:1 (обзоры)

Вашему вниманию представляются обзоры двух матчей пятого тура чемпионата Украины.

"Сталь" - "Ворскла" - 0:1 

"Верес" - "Заря" - 0:1

Не пропустите: "Ворскла" обыграла "Сталь", "Заря" одержала победу над "Вересом". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

"Барселона" готова заплатить за Азара 120 миллионов евро

"Барселона" готова заплатить за Азара 120 миллионов евро

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Динамо Киев 5 13
2 Шахтер Донецк 5 12
3 Ворскла 5 10
4 Олимпик Донецк 4 8
5 Верес Ровно 5 6
6 Сталь Каменское 5 6
7 Мариуполь 4 5
8 Заря Луганск 5 5
9 Карпаты Львов 4 4
10 Александрия 5 3
11 Звезда Кропивницкий 5 2
12 Черноморец Одесса 4 1
Полная таблица

топ-5 тегов