"Сталь" - "Заря" - 0:1, "Верес" - "Мариуполь" - 1:1 (обзоры)

Теги сталь каменскоезаря луганскверес ровномариуполь

"Сталь" - "Заря" - 0:1, "Верес" - "Мариуполь" - 1:1 (обзоры)

Вашему вниманию представляются обзоры двух матчей 12-го тура чемпионата Украины.

"Сталь" - "Заря" - 0:1

"Верес" - "Мариуполь" - 1:1

Не пропустите: "Заря" обыграла "Сталь", "Верес" и "Мариуполь" поделили очки. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

В Санкт-Петербург спустя полгода: "Арсенал" едет в гости к "Зениту"

В Санкт-Петербург спустя полгода: "Арсенал" едет в гости к "Зениту"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Шахтер Донецк 12 31
2 Динамо Киев 10 24
3 Ворскла 12 21
4 Верес Ровно 12 18
5 Олимпик Донецк 11 17
6 Мариуполь 11 16
7 Заря Луганск 12 14
8 Александрия 11 9
9 Звезда Кропивницкий 11 9
10 Сталь Каменское 12 8
11 Карпаты Львов 11 8
12 Черноморец Одесса 11 6
Полная таблица

топ-5 тегов