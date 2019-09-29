Стала известна бригада арбитров, которая будет работать на матче Лиги Чемпионов "Локомотив" - "Атлетико"

Назначена бригада арбитров, которая обслужит матч 2-го тура группы D Лиги чемпионов между "Локомотивом" и "Атлетико".

Напомним, игра пройдет 1 октября на "РЖД Арене" и начнется в 22:00 (мск).

Главный судья - израильтянин Орел Гринфельд. Помощники рефери - Рой Хассан и Идар Яркони. Четвертый арбитр - Рой Рейншрейбер.

"Локомотив" с 3 очками возглавляет группу D, у "Атлетико" 1 балл.

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