Стала известна будущая зарплата Буффона в ПСЖ

Издание La Gazzetta dello Sport обнародовало детали будущего контракта голкипера туринского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффона с ПСЖ.

Так, по информации итальянской газеты, соглашение между 40-летним вратарем и парижанами будет рассчитано на два года. По нему легендарный страж ворот будет зарабатывать 2 миллиона евро за сезон. Официально о подписании Буффона ПСЖ должен объявить уже в начале следующей недели.