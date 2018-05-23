Стала известна будущая зарплата Буффона в ПСЖ

Теги псжджанлуиджи буффонювентус

Стала известна будущая зарплата Буффона в ПСЖИздание La Gazzetta dello Sport обнародовало детали будущего контракта голкипера туринского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффона с ПСЖ.

Так, по информации итальянской газеты, соглашение между 40-летним вратарем и парижанами будет рассчитано на два года. По нему легендарный страж ворот будет зарабатывать 2 миллиона евро за сезон. Официально о подписании Буффона ПСЖ должен объявить уже в начале следующей недели.

Напомним, ПСЖ все еще ведет переговоры с Буффоном. | soccernews.ru

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