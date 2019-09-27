Стала известна цель визита Гаттузо в Москву

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Стала известна цель визита Гаттузо в Москву

СМИ узнали причину приезда в Москву бывшего главного тренера "Милана" Дженнаро Гаттузо.

Как сообщают российские СМИ, визит 41-летнего специалиста связан с его участием в съёмках программы "Инсайдеры" журналиста и комментатора Нобеля Арустамяна.

Также не исключено, что итальянец посетит центральный матч 11-го тура РПЛ между "Локомотивом" и "Зенитом".

Ранее утверждалось, что Гаттузо прилетел в Москву для возможного трудоустройства в российский клуб.

Не пропустите: "Милан" может вернуть Гаттузо. | http://soccernews.ru
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