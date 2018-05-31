Стала известна цель визита Моуринью на матч Австрия - Россия

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Стала известна цель визита Моуринью на матч Австрия - Россия

Стала известна цель визита главного тренера "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью на товарищеский матч между сборными Австрии и России.

Как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, португальский специалист просматривал игру вингера австрийцев Марко Арнаутовича, а также двух игроков российской национальной команды - полузащитника Александра Головина и нападающего Фёдора Смолова.

Напомним, что Россия уступила Австрии со счётом 0:1. | http://soccernews.ru

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