Стала известна цель визита Рангника в Москву
Фото Global Look Press
Известный немецкий тренер Ральф Рангник в воскресенье побывал в Москве и посетил столичное дерби между "Локомотивом" и "Спартаком" (2:0).
"Чемпионату" удалось выяснить, зачем 62-летний специалист прилетал в Россию. По информации источника, целью визита были переговоры с "железнодорожниками".
Сообщается, что немец может стать главой спортивного отдела "Локо". Однако для этого сторонам нужно договориться о размере зарплаты. Требования тренера - 3,6 миллиона евро за сезон.
Рангник известен по работе в "Шальке", "РБ Лейпциг" и "Хоффенхайме". В прошлом году он едва не оказался в "Милане".
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