Стала известна цель визита Рангника в Москву

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Известный немецкий тренер Ральф Рангник в воскресенье побывал в Москве и посетил столичное дерби между "Локомотивом" и "Спартаком" (2:0).

"Чемпионату" удалось выяснить, зачем 62-летний специалист прилетал в Россию. По информации источника, целью визита были переговоры с "железнодорожниками".

Сообщается, что немец может стать главой спортивного отдела "Локо". Однако для этого сторонам нужно договориться о размере зарплаты. Требования тренера - 3,6 миллиона евро за сезон.

Рангник известен по работе в "Шальке", "РБ Лейпциг" и "Хоффенхайме". В прошлом году он едва не оказался в "Милане".

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