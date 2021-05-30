Стала известна цена за Родриго де Пауля

Фото: инстаграм де Пауля/Автор неизвестен

Как сообщает в Twitter журналист Николо Скира, "Удинезе" готов продать полузащитника Родриго Де Пауля в летнее трансферное окно. За 27-летнего игрока клуб хочет получить 40 миллионов евро.

По информации источника, основным претендентом на аргентинца называется "Атлетико". Также в услугах игрока заинтересованы "Милан" и "Ювентус".

Де Пауль в минувшем сезоне пропустил лишь два матча своей команды в серии А, забив при этом 9 голов и отдав 11 голевых передач во всех турнирах.

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