Стала известна дата дебюта Алиссона за "Ливерпуль"



Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о том, когда за команду дебютирует вратарь Алиссон, который перешел из "Ромы".

"У Алиссона был сложный год, так как он играл за сборную Бразилии на Чемпионате Мира-2018. Поэтому я дал ему отпуск. Думаю, что он дебютирует за "Ливерпуль" в Дублине в матче против "Наполи", - приводит слова Клоппа The Telegraph.

Напомним, что 25-летний Алиссон перешел в "Ливерпуль" за 62,5 миллиона евро и стал самым дорогим вратарем в истории футбола.

Матч "Ливерпуль" - "Наполи" состоится 4 августа.

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