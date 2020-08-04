Стала известна дата дебюта Ловрена в составе "Зенита"

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Стала известна дата дебюта Ловрена в составе "Зенита"

СМИ узнали, когда защитник питерского "Зенита" Деян Ловрен впервые выйдет на поле в составе новой команды.

По информации Bobsoccer, дебют хорвата, как и ожидалось, состоится 7 августа в матче за Суперкубок России против "Локомотива".

У тренерского штаба "сине-бело-голубых" нет других вариантов, кроме как поставить в центр обороны Ловрена и Ярослава Ракицкого.

Дело в том, что Бранислав Иванович клуб уже покинул, а о выкупе или продлении аренды Йордана Осорио "Зенит" пока не договорился.

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