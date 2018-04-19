Стала известна дата дебюта Манчини в сборной Италии

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Стала известна дата дебюта Манчини в сборной Италии

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини в ближайшее время возглавит сборную Италии, сообщает Sport Mediaset.

По сведениям издания, специалист проведет первый матч во главе итальянской национальной команды уже 28 мая, в товарищеском поединке против Саудовской Аравии.

В этом случае 53-летний Манчини расторгнет контракт с "Зенитом" по окончании сезона, который завершится в России в середине мая.

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