Стала известна дата и место проведения финала Кубка России

Российский футбольный союз на своём официальном сайте сообщил дату и место проведения финала национального Кубка сезона 2017/18.

Так, решающий матч турнира пройдёт 9 мая на стадионе "Волгоград-Арена".

Стоит отметить, что эта игра состоится в рамках тестирования арены, которая будет принимать поединки Чемпионата Мира.

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