Стала известна дата и место проведения матча отбора Евро-2020 Россия - Бельгия

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Стала известна дата и место проведения матча отбора Евро-2020 Россия - Бельгия

РФС определился со стадионом, который примет игру отбора Евро-2020 Россия - Бельгия.

Сообщается, что поединок состоится 16 ноября в Санкт-Петербурге. Начало матча запланировано на 20:00 (мск).

Напомним, что матч между сборными в первом круге завершился победой бельгийцев (3:1).

За два тура до конца Россия занимает второе место в группе и отстает от Бельгии на 3 очка.

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