Стала известна дата и место проведения матча за Суперкубок Испании

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Стала известна дата и место проведения матча за Суперкубок Испании

Стала известна дата и место проведения матча за Суперкубок Испании, сообщает Sport.es.

По информации ресурса, сегодня президент испанской федерации футбола Луис Рубиалес объявил, что трофей будет разыгран в одноматчевом формате, на чём ранее настаивала "Барселона" и против чего выступала "Севилья".

Игра состоится 12 августа в марокканском городе Танжер. | http://soccernews.ru

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