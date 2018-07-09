Стала известна дата и место проведения матча за Суперкубок Испании, сообщает Sport.es.

По информации ресурса, сегодня президент испанской федерации футбола Луис Рубиалес объявил, что трофей будет разыгран в одноматчевом формате, на чём ранее настаивала "Барселона" и против чего выступала "Севилья".

Игра состоится 12 августа в марокканском городе Танжер. | http://soccernews.ru