Стала известна дата и место проведения Суперкубка России

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Стала известна дата и место проведения Суперкубка России

Сегодня определились соперники по матчу за Суперкубок России-2019.

Так, в поединке сойдутся выигравший чемпионат "Зенит" и обладатель кубка - "Локомотив". Напомним, что "железнодорожники" в финале одолели "Урал" (1:0).

Отметим, что матч за Суперкубок пройдет 6 июля в Москве на "ВТБ Арене". Действующим обладателем Суперкубка является ЦСКА.

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