Стала известна дата матча "Ростов" - "Краснодар"

Ответный матч четвертьфинала Олимп-Кубка России "Ростов" - "Краснодар" пройдет 24 февраля.

Напомним, что ранее клубы получили письмо от главы департамента профессионального футбола РФС Сергея Куликова о том, что встреча может быть перенесена.

"Ростов" был недоволен этой новостью, а "Краснодар" наоборот, был за перенос игры.

В итоге сегодня, 21 января было решено, что матч состоится 24 февраля, как изначально и планировалось.

"Ростов" занимает 7 место турнирной таблицы РПЛ, имея в своем активе 24 балла. "Краснодар" занимает 2 строчку, набрав 33 очка.

Не пропустите: "Краснодар" нашёл усиление полузащиты в Польше| http://soccernews.ru