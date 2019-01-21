Стала известна дата матча "Ростов" - "Краснодар"
Ответный матч четвертьфинала Олимп-Кубка России "Ростов" - "Краснодар" пройдет 24 февраля.
Напомним, что ранее клубы получили письмо от главы департамента профессионального футбола РФС Сергея Куликова о том, что встреча может быть перенесена.
"Ростов" был недоволен этой новостью, а "Краснодар" наоборот, был за перенос игры.
В итоге сегодня, 21 января было решено, что матч состоится 24 февраля, как изначально и планировалось.
"Ростов" занимает 7 место турнирной таблицы РПЛ, имея в своем активе 24 балла. "Краснодар" занимает 2 строчку, набрав 33 очка.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА Москва
|17
|30
|4
|Спартак Москва
|17
|28
|5
|Локомотив Москва
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
|23
|9
|Оренбург
|16
|22
|10
|Урал
|17
|22
|11
|Арсенал Тула
|17
|20
|12
|Динамо Москва
|17
|20
|13
|Крылья Советов
|16
|17
|14
|Уфа
|17
|16
|15
|Анжи
|17
|15
|16
|Енисей Красноярск
|17
|10