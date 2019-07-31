Стала известна дата медобследования Малкома в "Зените"

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Стала известна дата медобследования Малкома в "Зените"
Бразильский нападающий "Барселоны" Малком пройдет медицинское обследование в "Зените" 2 августа, сообщает Sky Sport Italia.

По сведениям издания, российский клуб согласовал условия трансфера с каталонцами, а также договорился с игроком по личному контракту.

Ожидается, что "Зенит" заплатит за 22-летнего форварда 40 миллионов евро, а также еще пять миллионов в виде бонусов. Бразилец подпишет с петербургским клубом пятилетний контракт на общую сумму в 32,5 миллиона евро.

Малком перешел в "Барселону" летом 2018 года из "Бордо". Сумма трансфера составила 41 миллион евро. В минувшем сезоне форвард провел за "Барселону" 24 матча во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи.

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