Стала известна дата медобследования Тила в "Спартаке"

Полузащитник АЗ Гус Тил прилетел в Москву и 5 августа пройдет медицинское обследование для перехода в "Спартак", сообщает Voetbal International.

По сведениям издания, сегодня, 3 августа, футболист посетит матч 4-го тура чемпионата России "Спартак" - "Динамо". После прохождения медосмотра хавбек подпишет с "красно-белыми" контракт до лета 2023 года.

Трансфер 21-летнего Тила обойдется "Спартаку" ориентировочно в 18 миллионов евро, с учетом агентской комиссии.

В минувшем сеезоне Тил провел за АЗ 39 матчей во всех турнирах, в которых забил 15 голов и отдал семь результативных передач.

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