Стала известна дата медобследования Тила в "Спартаке"
Полузащитник АЗ Гус Тил прилетел в Москву и 5 августа пройдет медицинское обследование для перехода в "Спартак", сообщает Voetbal International.
По сведениям издания, сегодня, 3 августа, футболист посетит матч 4-го тура чемпионата России "Спартак" - "Динамо". После прохождения медосмотра хавбек подпишет с "красно-белыми" контракт до лета 2023 года.
Трансфер 21-летнего Тила обойдется "Спартаку" ориентировочно в 18 миллионов евро, с учетом агентской комиссии.
В минувшем сеезоне Тил провел за АЗ 39 матчей во всех турнирах, в которых забил 15 голов и отдал семь результативных передач.
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|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23