Стала известна дата медосмотра Кейта в "Интере"

Теги интер миланмонакобальде кейта

Стала известна дата медосмотра Кейта в "Интере"

Сенегальский полузащитник "Монако" Бальде Кейта перейдет в "Интер", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, футболист в понедельник прилетит в Милан, чтобы пройти медицинское обследование. "Интер" арендует футболиста на год за 5 миллионов евро с последующим правом выкупа за 34 миллиона евро.

В прошлом сезоне 23-летний Кейта провел за "Монако" 33 матча, забил 8 голов и отдал 11 результативных передач.

Не пропустите: Икарди определился со своим будущим. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Реабилитироваться за Минск: "Зенит" сыграет с "Рубином" в последнем матче третьего тура РПЛ

Реабилитироваться за Минск: "Зенит" сыграет с "Рубином" в последнем матче третьего тура РПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 38 95
2 Наполи 38 91
3 Рома 38 77
4 Интер Милан 38 72
5 Лацио 38 72
6 Милан 38 64
7 Аталанта 38 60
8 Фиорентина 38 57
9 Торино 38 54
10 Сампдория 38 54
11 Сассуоло 38 43
12 Дженоа 38 41
13 Кьево 38 40
14 Удинезе 38 40
15 Болонья 38 39
16 Кальяри 38 39
17 СПАЛ 38 38
18 Кротоне 38 35
19 Хеллас Верона 38 25
20 Беневенто 38 21
Полная таблица

топ-5 тегов