Стала известна дата медосмотра Кейта в "Интере"

Сенегальский полузащитник "Монако" Бальде Кейта перейдет в "Интер", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, футболист в понедельник прилетит в Милан, чтобы пройти медицинское обследование. "Интер" арендует футболиста на год за 5 миллионов евро с последующим правом выкупа за 34 миллиона евро.

В прошлом сезоне 23-летний Кейта провел за "Монако" 33 матча, забил 8 голов и отдал 11 результативных передач.

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