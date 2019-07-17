Стала известна дата медосмотра Мирзова в "Спартаке"
Полузащитник "Ростова" Резиуан Мирзов близок к переходу в "Спартак", сообщают российские СМИ.
По сведениям источника, 18 июля футболист пройдет медицинское обследование в московском клубе. Если все будет в порядке, хавбек подпишет с "красно-белыми" трехлетний контракт. Мирзов обойдется "Спартаку" в четыре миллиона евро.
26-летний Мирзов выступает за "Ростов" с 2017 года, провел за клуб три матча. В минувшем сезоне хавбек играл за "Арсенал" на правах аренды. В составе тульского клуба Мирзов забил восемь мячей и отдал один голевой пас в 29 поединках.
Не пропустите: "Ростов" расстался с Гацканом, который выступал за клуб 11 лет. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Роналду в мире женского футбола! Рассказываем об Алекс Морган - самой известной футболистке в мире
-
"Яндекс" показал, за какие клубы РПЛ больше всего болеют в регионах
-
"Зенит" хочет перехватить у "Спартака" вратаря сборной России
-
"Реал" намерен отказаться от покупки Погба: названа причина
-
"Спартак" и "Ростов" ведут переговоры о трёх трансферах
Лента новостей
-
Три клуба АПЛ поборются за хавбека "Милана"
-
"Лацио" интересуется Азмуном
-
"Милан" нашел альтернативу Ловрену
-
"Зенит" и ЦСКА поборются за игрока "Уфы"
-
Стала известна дата медосмотра Мирзова в "Спартаке"
-
"Рома" объявила о переходе Манчини
-
Икарди хочет перейти в "Ювентус"
-
Мельгарехо сменил имидж
-
Вальверде высказался о переходе Гризманна в "Барселону"
-
Переход Фернандо в "Дженоа" маловероятен
-
Болельщик пытался напасть на судью в матче чемпионата России
-
1
Гвардиола - о Сане: "Если человек несчастлив в клубе, пусть уходит"
-
"Ростов" расстался с Гацканом, который выступал за клуб 11 лет
-
1
Малком хочет покинуть "Барселону"
-
Немецкий футболист умер прямо на поле
-
1
Де Лигт прошел медосмотр в "Ювентусе"
-
В "Баварии" сравнили Левандовски с культовым героем боевиков
-
Видео: "Локомотив" исполнил мечту болельщика
-
"Атлетико" объявил о переходе Триппьера
-
Роналду в мире женского футбола! Рассказываем об Алекс Морган - самой известной футболистке в мире
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Крылья Советов
|1
|3
|2
|Урал
|1
|3
|3
|Ростов
|1
|3
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|1
|3
|5
|Ахмат
|1
|3
|6
|Спартак Москва
|1
|3
|7
|Арсенал Тула
|1
|1
|8
|Динамо Москва
|1
|1
|9
|Локомотив Москва
|1
|1
|10
|Рубин
|1
|1
|11
|Уфа
|1
|0
|12
|Оренбург
|1
|0
|13
|Тамбов
|1
|0
|14
|Краснодар
|1
|0
|15
|Динамо Санкт-Петербург
|1
|0
|16
|ЦСКА Москва
|1
|0