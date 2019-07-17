Стала известна дата медосмотра Мирзова в "Спартаке"



Полузащитник "Ростова" Резиуан Мирзов близок к переходу в "Спартак", сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, 18 июля футболист пройдет медицинское обследование в московском клубе. Если все будет в порядке, хавбек подпишет с "красно-белыми" трехлетний контракт. Мирзов обойдется "Спартаку" в четыре миллиона евро.

26-летний Мирзов выступает за "Ростов" с 2017 года, провел за клуб три матча. В минувшем сезоне хавбек играл за "Арсенал" на правах аренды. В составе тульского клуба Мирзов забил восемь мячей и отдал один голевой пас в 29 поединках.

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