Стала известна дата медосмотра Наингголана в "Интере"

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Стала известна дата медосмотра Наингголана в "Интере"

Бельгийский полузащитник "Ромы" Раджа Наингголан перейдет в "Интер", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, футболист прибудет на медицинское обследование в Милан в понедельник. Если все будет в порядке, хавбек подпишет контракт с миланцами.

Напомним, что "Интер" заплатит за 30-летнего Наингголана 24 миллиона евро и отдаст двух своих игроков.

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