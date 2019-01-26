Стала известна дата медосмотра Ракицкого в "Зените"

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Стала известна дата медосмотра Ракицкого в "Зените"

Защитник "Шахтёра" Ярослав Ракицкий в воскресенье, 27 января, пройдёт медосмотр перед переходом в "Зенит", сообщают российские СМИ.

Однако подписание контракта состоится только на следующей неделе. По некоторым данным, зарплата украинца в питерском клубе составит 2,5 миллиона евро в год.

"Зенит" купит Ракицкого за 10 миллионов евро, ещё 2 миллиона будут доступны в виде бонусов.

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