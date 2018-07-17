Стала известна дата начала переговоров по переходу де Йонга в "Барселону"

Стала известна дата начала переговоров по переходу полузащитника "Аякса" Френки де Йонга в "Барселону".

Как сообщает Sport.es, представители каталонского клуба прилетят в Амстердам 25 июля для обсуждения трансфера 21-летнего голландца.

Напомним, что "Аякс" требует за де Йонга 50 миллионов евро.

Не пропустите: "Барселона" узнала стоимость Погба. | http://soccernews.ru