Стала известна дата перехода Филиппа в "Динамо"

Нападающий дортмундской "Боруссии" Максимилиан Филипп продолжит карьеру в московском "Динамо".

Как сообщают российские СМИ, уже сегодня немец прилетит в столицу РФ, а в четверг заключит контракт с "бело-голубыми".

Ожидается, что "Динамо" выложит за 25-летнего футболиста до 20 миллионов евро. Эта сумма будет выплачиваться в течение нескольких лет.

В прошлом сезоне Филипп сыграл за "Боруссию" 23 матча, забил 2 гола и сделал 3 ассиста. Его рыночная стоимость - 13 миллионов евро.

Не пропустите: "Динамо" возобновило интерес к Саматте. | http://soccernews.ru