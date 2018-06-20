Стала известна дата перехода в "Реал" украинского вратаря

Теги реал мадридзаря луганскандрей лунин

Стала известна дата перехода в "Реал" украинского вратаря

Вратарь "Зари" Андрей Лунин перейдет в мадридский "Реал" в ближайшие дни, сообщают украинские СМИ.

По сведениям источника, сделка будет окончательно закрыта 22 июня. В четверг генеральный директор луганского клуба Сергей Рафаилов прилетит в Мадрид, чтобы согласовать последние детали трансфера.

Напомним, что "Реал" заплатит за 19-летнего Лунина 14 миллионов евро с учетом бонусов.

Не пропустите: "Реал" озвучил свою позицию по будущему Ковачича. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Восьмой день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 21 июня

Восьмой день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 21 июня

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов