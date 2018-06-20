Стала известна дата перехода в "Реал" украинского вратаря

Вратарь "Зари" Андрей Лунин перейдет в мадридский "Реал" в ближайшие дни, сообщают украинские СМИ.

По сведениям источника, сделка будет окончательно закрыта 22 июня. В четверг генеральный директор луганского клуба Сергей Рафаилов прилетит в Мадрид, чтобы согласовать последние детали трансфера.

Напомним, что "Реал" заплатит за 19-летнего Лунина 14 миллионов евро с учетом бонусов.

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