Стала известна дата перехода защитника сборной Германии в "Локомотив"

Генеральный директор "Шальке" Кристиан Хайдель заявил, что защитник команды Бенедикт Хеведес действительно может перейти в "Локомотив".

"Хеведес пройдет медобследование во вторник. После этого мы переговорим с "Локомотивом", Хеведесом и его агентом. Если мы договоримся, то он может перейти в "Локомотив" уже во вторник", – приводит слова Хайделя Bild.

Ранее сообщалось, что "Локомотив" купит немецкого футболиста за 5 миллионов евро.

В прошлом сезоне 30-летний Хеведес выступал на правах аренды за "Ювентус" и провел 3 матча.

Не пропустите: ЦСКА определился с заменой для Головина. | http://soccernews.ru