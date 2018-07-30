Стала известна дата перехода защитника сборной Германии в "Локомотив"

Теги локомотив москвашалькебенедикт хеведес

Стала известна дата перехода защитника сборной Германии в "Локомотив"

Генеральный директор "Шальке" Кристиан Хайдель заявил, что защитник команды Бенедикт Хеведес действительно может перейти в "Локомотив".

"Хеведес пройдет медобследование во вторник. После этого мы переговорим с "Локомотивом", Хеведесом и его агентом. Если мы договоримся, то он может перейти в "Локомотив" уже во вторник", – приводит слова Хайделя Bild.

Ранее сообщалось, что "Локомотив" купит немецкого футболиста за 5 миллионов евро.

В прошлом сезоне 30-летний Хеведес выступал на правах аренды за "Ювентус" и провел 3 матча.

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