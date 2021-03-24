Стала известна дата перенесенного матча "Интер" - "Сассуоло"

Фото: Твиттер @Inter

Перенесенная встреча 28-го тура Серии А между "Интером" и "Сассуоло" состоится 7 апреля, сообщает официальный Твиттер итальянского чемпионата.

Напомним, игра, которая должна была состоятся 20 марта, была отложена из-за вспышки коронавируса. После того, как появилась информация о том, что у четырех игроков миланского клуба выявлен COVID-19, местная служба здравоохранения настояла на переносе игры.

7 апреля также состоится перенесенный матч 3-го тура между "Наполи" и "Ювентусом".