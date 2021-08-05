Стала известна дата подписания контракта Месси с "Барселоной"

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Стала известна дата подписания контракта Месси с "Барселоной"

Фото инстаграм Лионеля Месси

СМИ узнали, когда аргентинский нападающий Лионель Месси заключит новое соглашение с "Барселоной".

По информации Goal.com, церемония подписания контракта запланирована на сегодня, 5 августа.

Каталонский клуб сможет продолжить сотрудничество со звёздным футболистом благодаря сделке Ла Лиги с инвестиционным фондом. "Блауграна" получит 280 миллионов евро, 42 из которых будут доступны для трат на трансферы и зарплатный фонд.

С 1 июля шестикратный обладатель "Золотого мяча" является свободным агентом.

Месси - воспитанник "Барсы", он находился в структуре клуба с 2000 года, за основную команду дебютировал в ноябре 2003-го, с тех пор сыграл 778 матчей, забил 672 гола, сделал 305 ассистов и выиграл 35 трофеев.

Не пропустите: Месси отреагировал на уход из спорта аргентинской легенды. | http://soccernews.ru
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