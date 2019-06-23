Стала известна дата последнего матча в карьере Торреса

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Стала известна дата последнего матча в карьере Торреса

Форвард "Саган Тосу" Фернандо Торрес, ранее анонсировавший завершение карьеры, сообщил, когда проведет последний матч.

Как сообщает Marca, игра состоится 23 августа в рамках японской J-лиги. Соперником будет "Виссел Кобе", в котором играют экс-партнеры Торреса по сборной Испании - Давид Вилья и Андрес Иньеста.

В текущем сезоне Торрес сыграл за "Саган Тосу" 7 матчей из 16. На данный момент клуб занимает последнее место в чемпионате.

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