Стала известна дата потенциального возобновления розыгрыша АПЛ

Журналистам The Telegraph удалось узнать, когда может возобновиться розыгрыш АПЛ сезона 2019/20.

Сообщается, что возвращение матчей Премьер-лиги стоит ждать в понедельник, 8 июня.

При этом тренироваться командам высшего английского дивизиона разрешат ориентировочно 18 мая.

Напомним, что пауза в АПЛ началась в середине марта из-за пандемии коронавируса. В лиге осталось провести 9 туров.

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