Стала известна дата предполагаемого возвращения "Амкара" в профессиональный футбол

Президент федерации футбола Пермского края Дмитрий Терехов рассказал, когда планируется возвращение "Амкара" в профессиональный футбол.

Ранее сообщалось, что региональные власти собираются возродить футбольный клуб, прекративший существование в 2018 году.

"Сегодня готовятся документы для того, чтобы удачно пройти процедуру лицензирования и уже буквально в июле месяце клуб при прохождении этой стандартной процедуры может стартовать в первенстве России среди команд ПФЛ. В этом году "Амкар" уже может сыграть. Некуда торопиться, времени предостаточно, процедура лицензирования стандартная и проходит буквально в течение месяца", - сказал Терехов.

"Амкар" выступал в РПЛ на протяжении 14 лет и даже финишировал один раз в топ-4. Кроме того, пермская команда выходила в финал Кубка России и участвовала в Лиге Европы.

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