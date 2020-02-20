Стала известна дата предварительного судебного заседания по иску "Локомотива" к Геркусу

Стало известно, когда состоится предварительное судебное заседание в отношении экс-директора "Локомотива" Ильи Геркуса.

Напомним, в конце января "железнодорожники" подали в суд на бывшего руководителя с требованиями выплатить 144 миллиона рублей.

Предварительное слушание состоится 24 марта.

"В целях выяснения обстоятельств, касающихся существа заявленных требований и возражений, раскрытия доказательств, их подтверждающих, необходимости представления дополнительных доказательств, разъяснения сторонам их прав и обязанностей, последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий, назначить собеседование со сторонами и проведение предварительного судебного заседания на 24 марта 2020 года", - говорится в определении суда.

47-летний Геркус возглавил "Локомотив" в 2016 году. Под его руководством "железнодорожники" стали чемпионами России, а также обладателями Суперкубка России. Свой пост функционер покинул в декабре 2018 года.

А еще: Президент ПСЖ аль-Хелайфи обвиняется в совершении уголовных преступлений в Швейцарии| http://soccernews.ru