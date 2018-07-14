Стала известна дата презентации Луиса Энрике в качестве главного тренера сборной Испании.

Королевская испанская футбольная федерация на своем официально сайте объявила, что мероприятие состоится 19 июля.

Напомним, что 48-летний Энрике подписал двухлетний контракт с федерацией. Таким образом, он будет руководить "Фурией Рохой" во время отборочного цикла к Евро-2020 и в матчах Лиги Наций, запланированных на указанный период. | http://soccernews.ru