Стала известна дата презентации Луиса Энрике в качестве главного тренера сборной Испании

Теги испаниялуис энрике

Стала известна дата презентации Луиса Энрике в качестве главного тренера сборной Испании

Стала известна дата презентации Луиса Энрике в качестве главного тренера сборной Испании.

Королевская испанская футбольная федерация на своем официально сайте объявила, что мероприятие состоится 19 июля.

Напомним, что 48-летний Энрике подписал двухлетний контракт с федерацией. Таким образом, он будет руководить "Фурией Рохой" во время отборочного цикла к Евро-2020 и в матчах Лиги Наций, запланированных на указанный период. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Тридцать второй день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 15 июля

Тридцать второй день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 15 июля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов