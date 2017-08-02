Стала известна дата презентации Неймара в качестве игрока ПСЖ

Стала известна дата презентации форварда каталонской "Барселоны" Неймара в качестве игрока французского ПСЖ, в который он перейдет в ближайшее время.

Как информирует Le Parisien, свою первую пресс-конференцию, будучи уже футболистом нового клуба, 25-летний нападающий проведет послезавтра. В этот же день состоится его официальная презентация в качестве игрока ПСЖ на "Парк де Пренс" - бывшем домашнем стадионе парижан.

Напомним, Пасторе приготовил подарок для Неймара. | soccernews.ru