Стала известна дата презентации Ваноли в качестве тренера "Спартака"

Теги спартак москвапаоло ванолируй витория

Стала известна дата презентации Ваноли в качестве тренера "Спартака"

Фото твиттер Azzurri

Московский "Спартак" представит нового главного тренера Паоло Ваноли на следующей неделе.

По информации "СЭ", презентация итальянца запланирована на пятницу, 17 декабря.

49-летний специалист уже получил российскую визу и в среду или четверг прилетит в Москву.

Сообщается, что "Спартак" договорился о сотрудничестве с Ваноли ещё в конце октября, поэтому успехи "красно-белых" в Лиге Европы не спасли Руя Виторию от увольнения из клуба.

Не пропустите: Сёмин порассуждал о возможном уходе Витории из "Спартака". | http://soccernews.ru
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