Стала известна дата презентации Ваноли в качестве тренера "Спартака"
Фото твиттер Azzurri
Московский "Спартак" представит нового главного тренера Паоло Ваноли на следующей неделе.
По информации "СЭ", презентация итальянца запланирована на пятницу, 17 декабря.
49-летний специалист уже получил российскую визу и в среду или четверг прилетит в Москву.
Сообщается, что "Спартак" договорился о сотрудничестве с Ваноли ещё в конце октября, поэтому успехи "красно-белых" в Лиге Европы не спасли Руя Виторию от увольнения из клуба.
Не пропустите: Сёмин порассуждал о возможном уходе Витории из "Спартака". | http://soccernews.ru
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