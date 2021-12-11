Стала известна дата презентации Ваноли в качестве тренера "Спартака"

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Московский "Спартак" представит нового главного тренера Паоло Ваноли на следующей неделе.

По информации "СЭ", презентация итальянца запланирована на пятницу, 17 декабря.

49-летний специалист уже получил российскую визу и в среду или четверг прилетит в Москву.

Сообщается, что "Спартак" договорился о сотрудничестве с Ваноли ещё в конце октября, поэтому успехи "красно-белых" в Лиге Европы не спасли Руя Виторию от увольнения из клуба.

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