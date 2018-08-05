Стала известна дата презентации Видаля в "Барселоне"

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Стала известна дата презентации Видаля в "Барселоне"
"Барселона" проведет презентацию новичка команды чилийского полузащитника Артуро Видаля в понедельник, 6 августа, сообщает официальный сайт клуба.

В 12:30 (13:00 мск) по местному времени он подпишет контракт, а в 13:00 будет презентован на главной трибуне стадиона "Камп Ноу". В 13.35 пройдет фотосессия на поле, а в 14.15 – пресс-конференция.

Напомним, что 31-летний Видаль перешел в "Барселону" из "Баварии" за 18 миллионов евро.

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