Стала известна дата прибытия Манджукича в Москву

СМИ узнали, когда прилетит в Россию нападающий Марио Манджукич, который близок к переходу в "Локомотив".

По информации "СЭ", в стане "железнодорожников" звёздного новичка ожидают в среду, 23 сентября.

Ожидается, что хорват заключит с московским клубом двухлетний контракт с зарплатой 2,7 миллиона евро за сезон.

Манджукич наиболее известен по выступлениям за "Баварию", "Атлетико" и "Ювентус". Последним его клубом был катарский "Аль-Духаиль".

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