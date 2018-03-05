Стала известна дата проведения матча Кубка России "Крылья Советов" - "Спартак"

Стала известна дата проведения четвертьфинального матча Кубка России между "Крыльями Советов" и "Спартаком".

Как сообщает официальный сайт РФС, встреча состоится 4 апреля в Самаре.

Напомним, что изначально матч был запланирован на 28 февраля, но из-за холодной погоды был перенесён.

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