Стала известна дата проведения матча "Реал" - "Барселона" во 2 круге Примеры
Президент Примеры Хавьер Тебас рассказал, что матч "Реал" - "Барселона" в рамках 26-го тура чемпионата состоится 2 марта. Об этом сообщает AS.
Игра пройдет на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде. Начало в 22:45 (мск).
Напомним, матч первого круга, который проходил в рамках 10-го тура завершился победой "Барсы" со счётом 5:1. После этой встрече главный тренер "сливочных" Хулен Лопетеги был уволен.
"Барселона" на данный момент занимает 1 место в Примере, набрав 43 балла, "Реал" отстает от каталонского клуба на 10 очков.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|19
|43
|2
|Атлетико Мадрид
|19
|38
|3
|Севилья
|19
|33
|4
|Реал Мадрид
|19
|33
|5
|Алавес
|19
|32
|6
|Хетафе
|19
|28
|7
|Бетис
|19
|26
|8
|Жирона
|19
|24
|9
|Эспаньол
|18
|24
|10
|Валенсия
|19
|23
|11
|Леванте
|19
|23
|12
|Реал Сосьедад
|18
|22
|13
|Леганес
|19
|22
|14
|Реал Вальядолид
|19
|22
|15
|Атлетик Бильбао
|19
|22
|16
|Эйбар
|19
|22
|17
|Сельта Виго
|19
|21
|18
|Райо Вальекано
|19
|19
|19
|Вильярреал
|19
|17
|20
|Уэска
|19
|11