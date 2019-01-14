Стала известна дата проведения матча "Реал" - "Барселона" во 2 круге Примеры

Президент Примеры Хавьер Тебас рассказал, что матч "Реал" - "Барселона" в рамках 26-го тура чемпионата состоится 2 марта. Об этом сообщает AS.



Игра пройдет на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде. Начало в 22:45 (мск).



Напомним, матч первого круга, который проходил в рамках 10-го тура завершился победой "Барсы" со счётом 5:1. После этой встрече главный тренер "сливочных" Хулен Лопетеги был уволен.

"Барселона" на данный момент занимает 1 место в Примере, набрав 43 балла, "Реал" отстает от каталонского клуба на 10 очков.

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